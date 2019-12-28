Барыши и прибыль: астролог рассказала, кому ждать богатства в 2020 году

2020-й год станет для Водолеев временем прибылей и удачных капиталовложений / pinterest.com

По Ведическому календарю Водолей – это знак для людей, рожденных с 13 февраля по 14 марта (Солнце в этот период находится в знаке Водолея), а также во время – 21.29 – 23:28, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Для Водолеев транзит Юпитера в январе-марте, июне-ноябре придется на 11-й дом, подчеркнула она в комментарии Главреду.

Эксперт утверждает, что 2020-й станет для них годом прибылей и пользования влиятельным положением: "Человек приобретает все, что давно желал, в том числе и богатых друзей. Можно ожидать награды за добрые дела, совершённые в прошлом или хороших прибылей от капиталовложений".

По ее словам, новые друзья могут оказаться влиятельными людьми или высокопрофессиональными специалистами. Они вкладывают свои средства и идеи, приходят через этих людей спонсоры. Начинается благоприятное для владельца гороскопа время перемен.

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Ведический астролог утверждает, что это будет хороший период для реформ, рекламы, агитации, изучения нетрадиционных наук.

"Также Юпитер будет влиять на 5-й и 7-й дом, что даст романтические отношения, брак или улучшение отношений с партнером, деторождение. Негативные аспекты принесу проблемы в дела 11-го дома. Друзья могут подвести или предать, отказать в помощи в самый трудный момент. Авантюрные планы и начинания приведут к неприятным ситуациям и повлекут за собой моральные и материальные потери", - предупредила эксперт.

По прогнозу Костюк, несмотря на хорошие результаты Юпитера в 11-м доме, все же влияние транзитного Сатурна и Плутона для Водолеев будет очень разрушительно, поскольку влияние этих планет будет в 12-м доме.

Астролог дала основные рекомендации для Водолеев в 2020 году:

- Этот период требует уединения. Сатурн заставляет остановиться и заглянуть внутрь себя, а также оценить, что человек сделал за долгие годы, пока Сатурн шёл транзитом по предыдущим 11-ти Домам.

- Это период подведения итогов, исправления ошибок. Если человек понимает задачи этого периода, то ему ничего особенно и страшного не грозит.

- Если в момент транзита Сатурна через 12-й Дом с человеком происходит что-то неприятное - болезнь, травма, травля - следует задуматься о том, какие долги дают о себе знать, что было сделано не так, и постараться исправить ошибки.

- Это время непредвиденных расходов и потерь, поэтому вкладывать средства в новые проекты в этот период не рекомендуется. Особенно для предпринимателей будет финансово сложное время. Возможны неожиданные проверки налоговой службы, штрафы.

- Даже профессионал в своём деле должен контролировать свою работу, чтобы избежать потерь. Начальство не понимает рождённого и приходит отдаление.

- Возможно изменения места жительства и разлука с близкими людьми, а также задержки во время дальних путешествий.

- Для учащихся материал будет труден для понимания, что приведет к получению плохих отметок. Для успеха надо прилагать значительно больше усилий.

Она также уточнила, что транзитный Сатурн в 12-м Доме напоминает человеку истину, что от тюрьмы и сумы не стоит никому зарекаться. Он сталкивает владельца гороскопа с несчастными, убогими, больными людьми и с теми, кто сошёл с пути истинного. Если человек поможет таким людям, то в какой-то момент жизни помогут и ему.

"Негативные аспекты вызывают чувство одиночества, депрессивные состояния. Происходят фатальные, неприятные события. Владелец гороскопа может попасть в ситуацию, из которой нет выхода, чувствует безысходность. На этой почве возможен нервный срыв, заболевания", - говорит ведический астролог.

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Она добавила, что транзитный Сатурн в 12-м Доме указывает на шантаж и домогательства, арест. Всё это может происходить не только с владельцем гороскопа, но и с кем-то из близких людей (главное - он всё равно страдает).

"Вероятность проявления скрытой болезни, которая может быть неизлечимой или потребуется длительное лечение с большой тратой сил и средств", - резюмировала Костюк.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк назвала самые опасные даты в 2020 году.