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Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году

26 декабря 2019, 06:52

Для рожденных в 1990-1992 годах начинается новый цикл, подчеркнула астролог Оксана Костюк.

Зодиак Козерог 2
2020 год будет переломным для Козерогов / sobakidendy-news.ru

Козерогом управляет планета кармической справедливости и разрушений Сатурн, заявила астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, сейчас Сатурн приходит в собственный знак – это самое удачное место для материального благополучия, где люди готовы с утра до ночи работать для своей выгоды. Они очень сильно озабоченны своим материальным благосостоянием, готовы пойти на большие жертвы. Они не думают о законах кармы и о последствии своих поступков. 

"Для рожденных в 1990-1992 одах начинается новый цикл. Эти годы всегда довольно трудные. Особенно сложным транзит будет для 30-летних молодых людей, т.к. они ещё не набрались опыта, спешат решать все дела, потому считают этот период - периодом неудач (а Сатурн сдерживает и не позволяет действовать быстро)", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Ведический астролог пояснила, что Козероги очень амбициозные, дисциплинированные, организованные люди умеют в нужный момент принять правильное решение и получить результат. Они очень выносливы, терпеливы и достигают больших высот. Они считают, что только их путь может принести успех, а все остальные люди должны следовать их примеру. Они могут управлять большими компаниями, и привести их к благополучию. 

"У них большая жажда богатства и власти. Они всячески стараются утолить эту жажду. Эти люди не искренни в любви и ищут выгодный для себя вариант. Поэтому брак в этот период становиться неудачным. Конечно, эти негативные, негуманные показатели могут быть не замечены, если Сатурн находится под аспектом Юпитера. Супер положение для чиновников, политиков. Для них главное это Я, Моя Семья и Работа. Они умеют уговорить и убедить. 

Им надо научиться немного расслабиться и наслаждаться выполненной работой перед началом очередной работы.

Показателем работы тоже является Сатурн. Особенно, Сатурн представляет те профессии, где человек работает на грязных тяжелых работах, таких как строительство и добывающая промышленность. Такой человек не чувствует удовольствия от своей работы и не получает должного вознаграждения за свой труд. Это потому что Сатурн отдает энергию в 2 раза больше, чем он получает от Солнца. 

Обычно Сатурн очень вялый и ленивый. Но когда в карте он расположен благоприятно, человек становится очень мужественным, не подает духом и готов бороться до последнего. Сильный Сатурн дает человеку надежду, силу духа и силу намерения. Он награждает за упорство после 36 лет.

Сатурн учит нас избавляться от привязанностей. Чтобы понять изменчивость и не перманентность бытия, он заставляет пройти через большие материальные трудности, разочарования, потери, проигрыши, тяжелые болезни, расставания с близкими людьми.

Сатурн приносит болезни костей, суставов, ревматизм, болезни нервов, аллергии и другие болезни", - отметила эксперт.

Она пояснила, что Сатурн в Козероге не агрессивен, потому что нацелен на достижение и созидание: "Это будет время достижений цели, завершения долгосрочных проектов, начало новых. Козерог - знак исполнительной власти; поэтому в зависимости от вашей натальной карты возможно как укрепление в должности, так и падение высокого социального положения".

Эксперт утверждает, что в этот период повсеместно по разным причинам меняется правительство. Принимаются новые правила, инструкции, ведётся борьба с нарушителями трудовой дисциплины. Новые правители стараются устранить ошибки прошлых.

Астролог обратила внимание на то, Плутон даст разрушительную окраску: жёсткие меры управления, диктатуру, бюрократию, ужесточение наказаний за правонарушения, репрессии, возрастут диссидентские движения. Возможен неурожай, гибель посевов из-за холода или других негативных факторов; в связи с этим голод. Стихийные бедствия, чаще землетрясения, обвалы в шахтах, сход лавин.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астролог"Особенно сложными будут январь, середина апреля - начало мая, середина июля – начало августа, ноябрь 2020 года, когда Солнце и Марс будут создавать негативные аспекты с планетами в Козероге.

Особенно переломным год будет для Козерогов, Водолеев и Близнецов, а Тельцам, Стрельцам и Скорпионам год принесет долгожданное облегчение", - предупредила Костюк.

Она также рассказала, что по Ведическому календарю Козерог – это знак для людей, рожденных с 13 января по 13 февраля (Солнце в этот период находится в знаке Козерога), а также во время – 19.28 – 21:28.

"Итак, для тех, у кого в Козероге асцендент, Солнце или Луна, транзитный Сатурн в 2020 году даст год личного кризиса и трудных обязанностей, у человека начнется совершенно новая жизнь, с кардинальной переоценкой ценностей и взглядом на мир совершенно новыми глазами, т.к. мышление полностью трансформируется, откроются новые возможности в профессиональной сфере", - говорит ведический астролог.

Астролог Оксана Костюк дала важные советы для родившихся под знаком Козерога на 2020 год:

При хороших аспектах - период способствует собранности, уверенности в себе. Негативные аспекты могут вызвать подавленность, тоску. Дают о себе знать внутренние комплексы, которые выходят наружу в виде проявления нахальства и дерзости, человек может действовать как тиран.

При таком транзите человек чаще всего сам виноват во многих бедах, но нередко его действительно преследует несчастье.

Не стоит грустить по беззаботному детству, пришло время взять ответственность на себя, стать серьёзным и научиться отвечать за свои поступки. Если этого не сделать и пытаться уйти от влияния Сатурна игнорированием требований окружающей реальности, то за это можно поплатиться депрессией, и вытесненной глубоко вовнутрь мыслью о своей ничтожности и бесцельности жизни, пожиная плоды своей безответственности и легкомыслия. В это время необходимо дисциплинировать свою личность.

Транзит Сатурна через 1 -й Дом всегда снижает жизненный тонус и приводит к ухудшению состояния здоровья. Возобновляются старые болезни, появляется вялость, сонливость, отсутствие аппетита.

При этом транзитный Юпитер с ноября 2019 по март 2020, а также июне-ноябре 2020 будет находится от Козерога в 12-м доме, что приведет к расходам и вынужденному отречению, уменьшению физических сил, растерянности. Остерегайтесь бессмысленных ссор.

Человек может отправиться в зарубежную поездку с целью расширения духовных знаний, а также в эмиграцию. 

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Негативные аспекты могут указывать на подсиживание, клевету, финансовые потери и ловушки. 

В период март-июль и с ноября 2020 года Юпитер уже будет находится в Козероге вместе с Сатурном и Плутоном, что даст смягчение влияния Сатурна.

Напомним, ранее Оксана Костюк назвала счастливчиков, которых в 2020 году ждут сумасшедшие деньги и удача в карьере.

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