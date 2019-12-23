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Гороскоп 2020: сумасшедшие деньги и удача в карьере, астролог назвала счастливчиков

23 декабря 2019, 04:35

В 2020 году Стрельцы смогут заявить о себе как о профессионалах и заняться укреплением здоровья.

Зодиак Стрелец 2
В 2020 году Стрельцы смогут заявить о себе как о профессионалах и заняться укреплением здоровья

У людей, родившихся под знаком Стрельца в 2020 году появятся возможности личного и карьерного роста, возможности открыть свое дело (во второй половине года), заявить о себе как о профессионале, возможность укрепить свое здоровье, рассказала астролог Оксана Костюк.

По ее словам, период Юпитера в Стрельце продлиться до февраля и с июля до октября 2020 года.

"Единственное, что "оттенит" жизнь Стрельцов в 2020 году – это наличие здесь же кармической планеты Кету. Если вы хотите получить знания, поднять себя на более высокий уровень, то самое время. Но если вы хотите на этом еще и заработать – вам не дадут, вы к этому еще не готовы. Кету – это багаж прошлого, то, что вы накопили/заслужили/заработали. Его нельзя продать, его можно использовать, чтобы понять/вспомнить в чем ваше счастье. А самые важные и дорогие вещи в жизни бесценны. Либо отдайте, либо не удивляйтесь, что вы не получили обратный финансовый фидбек", - подчеркнула ведический астролог в комментарии Главреду.

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Она также предупредила, что в оставшиеся дни декабря 2019 года необходимо быть осторожным, поскольку считается, что последние градусы Стрельца, по которым сейчас идет на выход Сатурн и Плутон, - самые опасные.

"Поберегите себя и свое здоровье – очень высокая опасность травм. Осталось потерпеть не так уж много. Также хочу напомнить, что по Ведическому календарю Стрелец – это для людей, рожденных с 14 декабря по 13 января (Солнце в этот период находится в знаке Стрельца), а также во время – 17.28 – 19:28.

А если у вас здесь находится Луна, то это самое переломное время вашей жизни! Знак Луны можете уточнить здесь.

Уже с середины января Сатурн и Плутон зайдут от Стрельца во 2-й дом, который отвечает за семью, доходы,  питание и речь, то перемены кардинальные будут связаны именно с ними. Обратите внимание на зубы. Залечить будет бесполезно, это уже либо мост, либо импланты.

Если транзитный Плутон влияет только на дом, в который зашел, то влияние транзитного Сатурна распространяется и на дома 3, 7, 10 от него, т.е. для Стрельца это будет влияние на 4-й  дом матери, счастья, движимого и недвижимого имущества, на 8-й – дом наследства, страховок, тайн, денег от супруга, а также на 11-й дом – дом друзей, покровителей, надежд", - уточнила астролог.

Она подытожила, что влияние Сатурна предполагает: изменение источника дохода и способа заработка, пересмотр семейных расходов (проверка как вы тратите свои кровные), ограничения в еде, стоит обратить внимание на свое здоровье (зубы, печень, желчный, избыточный вес, повышенное артериальное здоровье, опасность инфаркта и инсульта), а также здоровье своих родителей, на ремонт жилья, машины, обратить внимание на стиль общения со своим окружением, не критиковать и не ссориться с друзьями и членами семьи. Кроме того, неблагоприятны непродуманные финансовые операции.

Напомним, ранее астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре.

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