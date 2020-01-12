Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: заманчивые ловушки и подлянки врагов

Водолеям и Львам в Щедрый вечер 2020 лучше не разбрасываться деньгами.
В 20 лунный день - в понедельник, 13 января (праздник, отмечается Щедрый вечер 2020), Тельцам грозят заманчивые ловушки, а Рыбам - подлянки врагов.
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака спрогнозировал Стрельцам романтическое приключение.
Какие события гороскоп 2020 насулил огненным знакам
Гороскоп на завтра - Овен
Не открещивайтесь от новых знакомств, если вы одиноки, - есть шанс завязать хорошие отношения. На работе противопоказано отвлекаться на пустяки. Занимайтесь своими делами. Можно проверить свою удачливость и пополнить кошелек.
Гороскоп на 13 января 2020 года - Лев
Не возлагайте большие надежды на новое хобби, возможно, вы к нему очень быстро остынете. Постарайтесь правильно рассчитывать деньги.
Гороскоп на 13 января - Стрелец
В жизни могут появиться новые яркие краски, например, романтика. Все в ваших руках. Не подвергайте себя лишнему риску.
Какие события гороскоп на 2020 насулил земным знакам
Гороскоп на 13 января 2020 года - Козерог
Уделите внимание здоровью и воздержитесь от серьезных перестановок дома. Вероятны придирки со стороны начальства.
Гороскоп на завтра - Дева
Постарайтесь не втрескаться по уши в нового знакомого. Пора научиться избавляться от негатива без помощи "жилетки".
Гороскоп на 13 января - Телец
Не попадитесь в ловушку - анализируйте заманчивые предложения. Можно придумать, куда вложить деньги, или заняться жильем, например, прихорошить его.
Какие события гороскоп 2020 насулил водным знакам
Гороскоп на 13 января - Рыбы
Берегитесь подлянок врагов - не открывайте душу людям, которые могут иметь на вас зуб. Попытайтесь не попасться в лапы стрессу, высыпайтесь и отдыхайте столько, сколько хочет ваш организм.
Гороскоп на завтра - Скорпион
Будьте дипломатичны - есть угроза потерять друга. Если в прошлом вы кого-то любили и не можете забыть этого человека, - помните - все можно исправить, кроме смерти.
Гороскоп на 13 января 2020 года - Рак
Перед тем, как вкладывать деньги, не поленитесь посоветоваться с экспертом. Не перерабатывайте за "спасибо". Если у вас еще нет хобби, самое время им обзавестись.
Какие события гороскоп на 2020 насулил воздушным знакам
Гороскоп на 13 января - Водолей
Внимательно следите за своими вещами и финансами, чтобы у вас что-то не "свистнули". Попытайтесь свести к нулю финансовые операции. Берегите себя - есть угроза заболеть.
Гороскоп на завтра - Близнецы
Не упустите шанс пополнить кошелек. Если проявить инициативу - ряды поклонников могут пополниться.
Гороскоп на 13 января 2020 года - Весы
Придется приложить усилия, чтобы отношения с близкими оставались хорошими, - не пытайтесь во что бы то ни стало доказывать свою правоту. Постарайтесь не обидеть и близких, и поклонников.
Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на 2020 год всех знаков Зодиака и назвал счастливчиков и неудачников. Эксперт спрогнозировал, что 2020-й будет очень позитивным для Козерогов, а крайне неудачным - для Раков.