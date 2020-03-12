Гороскоп на 12 марта всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг

В жизнь ряда знаков Зодиака может вернуться старая любовь / Reuters

Тревожный гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака – на четверг, 12 марта (19 лунный день), составлен для Скорпионов и Львов.

Львы могут осознать подлость друга и столкнуться с проблемами, а Скорпионам спрогнозированы домашние склоки.

Радужный прогноз сделан для Близнецов, Стрельцов и Козерогов. Близнецам, Стрельцам и Козерогам светит возвращение старой любви. Также Стрельцам спрогнозирована бурлящая страсть.

Прогноз для огненных знаков

Гороскоп на 12 марта 2020 года – Лев

Присмотритесь к людям, которые возле вас находятся, возможно, среди них кто-то лишний. Могут навалиться неприятности, но, несмотря ни на что, найдите время для отдыха в хорошей компании.

Гороскоп на 12 марта 2020 – Овен

Не пытайтесь помочь всем и сразу, вы не сможете разорваться. Откажитесь от обжорства. Найдите время для малышей.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Если вы захотите, в вашу жизнь может вернуться человек, которого вы любили в прошлом. Не сдерживайте страсть, иначе она может начать вас разрывать. Постарайтесь не провоцировать зависть.

Прогноз для водных знаков

Гороскоп на 12 марта 2020 года – Скорпион

Может начаться развитие в сфере карьеры, общайтесь с нужными людьми. Чтобы избежать семейных склок, постарайтесь быть сговорчивее. Не влезайте в долги.

Гороскоп на 12 марта 2020 – Рак

Умейте прощать близких людей, обиды стоит отпускать. Проанализируйте семейный бюджет, возможно, на что-то идет слишком много денег.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Пора заняться своим телом и рационом. В личной жизни возможны неожиданности, постарайтесь не терять уверенность в себе.

Прогноз для воздушных знаков

Гороскоп на 12 марта 2020 года – Весы

Не рассчитывайте на помощь, если хотите что-то сделать хорошо – сделайте это сами. Постарайтесь заняться чем-то приятным и боритесь с качествами, которые разрушают вашу душу.

Гороскоп на 12 марта 2020 – Водолей

Не дайте обидным словам вылететь в сторону близких людей, они могут их очень сильно обидеть. Постарайтесь отказаться от посещения мест, в которых обычно собирается толпа.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не принимайте близко к сердцу слова неприятных родственников. Домашний уют поможет пережить рабочий стресс. Может вернуться старая любовь.

Прогноз для земных знаков

Гороскоп на 12 марта 2020 года – Козерог

В сердце Козерогов могут ожить старые чувства. Также представители этого знака могут влюбиться в нового знакомого. Если хорошо зарабатываете – время копить средства.

Гороскоп на 12 марта 2020 – Дева

Отношения со второй половинкой могут подпортиться – не опускайте руки, все можно исправить, кроме смерти. Обратите внимание на здоровье, возможно, пора показаться врачу.

Гороскоп на сегодня – Телец

Научитесь слышать себя – вы для себя самый лучший советчик. Трезво оценивайте людей, которые входят в ваш круг общения. Не теряйте время на болтовню, развивайтесь.

Что посоветовал астропсихолог Александр Бабич всем знакам Зодиака

"Хороший день для начала ремонта", – написал эксперт для Главреда.

В четверг можно начать ремонт, посоветовал Александр Бабич / УНИАН

Ранее был опубликован гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака, составленный астрологом Владом Россом. Астролог спрогнозировал, что в марте неудачи грозят Близнецам, Козерогам, Ракам и Овнам.