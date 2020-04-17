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Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 апреля: новые возможности и удар по ауре

17 апреля 2020, 07:51

Для Раков и Овнов Страстная пятница 2020 может быть продуктивной.

Новые возможности могут открыться перед Девами – Гороскоп на 17 апреля 2020 года
Сегодня перед Девами могут открыться новые возможности / Reuters

В Страстную пятницу (другое название – Великая) – 17 апреля и 24 лунный день, страсти могут накаляться, а негатив так и будет рваться наружу, но ожидаются и светлые моменты. 

Гороскоп на 17 апреля 2020 года обещает Девам новые возможности, а Весов предупредил об угрозе удара по ауре.

К чему земным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Телец

Помните, что в сторону советчика могут полететь все камни. Лучше побольше молчать и наслаждаться объятиями любимого человека.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не придумывайте себе проблемы сами, судьба и так их подбросит.

Читайте такжеГороскоп на неделю: кому грозят убытки и серьезные просчетыОбходите стороной нервных людей.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Дева

Не закрывайтесь – благодаря общению могут появиться новые возможности. Помните, что идеи – актив, лучше не делитесь ими.

К чему водным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Скорпион

Соорудите хотя бы воображаемую стену – пусть она вас защищает от зануд и просто неприятных людей. Не позволяйте себе слишком долго оставаться в мире фантазий.

Гороскоп на сегодня – Рак

Лучше не просто просиживать штаны на работе, а заняться новым делом. Да, будет тяжело заставить себя что-то делать, но усилия будут вознаграждены.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Рыбы

Высокомерие может разрушить отношения. "Не уплывайте" от новых дел – пора ими заняться.

К чему воздушным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Весы

Не теряйте бдительность, чтобы предотвратить удар по ауре, нужно быстро реагировать на вызовы и проблемы. Не слишком сильно рвитесь вперед на работе, начальство может занервничать.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Ни в коем случае не позвольте гневу выплеснуться наружу – преобразите негатив, выпустите пар. Избегайте общения с людьми, которые жаждут конфликта.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Близнецы

Хотите вытащить из пруда большую рыбку – придется приложить большие усилия. Ожидаются приятности на любовном фронте.

К чему огненным знакам Зодиака готовиться в праздник

Гороскоп на 17 апреля 2020 года – Овен

Составьте план дел, которые вы давно хотели реализовать, – самое время постепенно все сделать. Некоторые дела можете поручить людям, которым доверяете.

Гороскоп на сегодня – Лев

У вас накопилось много энергии, можно попробовать сделать привычное дело необычным способом.

Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыЭкспериментируйте и не ждите похвалы, хотя она обязательно будет.

Гороскоп на 17 апреля 2020 – Стрелец

Разделите работу и личную жизнь, не позвольте эмоциям влиять на отношения с коллегами. Подчините настроение своей воле.

Какой прогноз на необычный день всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день для гаданий или посещений астролога", – сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич спрогнозировал, что сегодня можно гадать – Гороскоп на 17 апреля 2020 года
Сегодня можно гадать, спрогнозировал Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак Страстная пятница
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