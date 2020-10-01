Экс-посол США оценил вероятность агрессии России ради водоснабжения Крыма

Россия вряд ли решится на военную операцию ради водоснабжения Крыма, полагает Стивен Пайфер / Reuters

Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.

РФ должна была подумать о водоснабжении Крыма до незаконной аннексии, рассказал Пайфер в интервью Крым.Реалии.

Собеседник добавил, что для обеспечения Крыма водой России нужно было бы взять под контроль весь Северо-Крымский канала, иначе – он может быть заблокирован.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция…", – сказал экс-посол.

Пайфер добавил, что из-за такой масштабной операции США и Европа ввели бы новые и более жесткие санкции против России.

Читайте такжеУ Зеленского пояснили отказ поставлять воду в Крым"…Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – полагает он.

Ранее в Крыму оккупанты признали, что на полуострове есть проблемы с водой. В Крыму обмелело ряд водохранилищ.

Так называемые "власти" решили экономить воду – в нескольких районах ограничили ее подачу.