Экс-посол США оценил вероятность агрессии России ради водоснабжения Крыма

РФ нужно было подумать об обеспечении Крыма водой до незаконной аннексии, отметил Пайфер.
Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
РФ должна была подумать о водоснабжении Крыма до незаконной аннексии, рассказал Пайфер в интервью Крым.Реалии.
Собеседник добавил, что для обеспечения Крыма водой России нужно было бы взять под контроль весь Северо-Крымский канала, иначе – он может быть заблокирован.
"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция…", – сказал экс-посол.
Пайфер добавил, что из-за такой масштабной операции США и Европа ввели бы новые и более жесткие санкции против России.
Читайте такжеУ Зеленского пояснили отказ поставлять воду в Крым"…Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – полагает он.
- Ранее в Крыму оккупанты признали, что на полуострове есть проблемы с водой. В Крыму обмелело ряд водохранилищ.
- Так называемые "власти" решили экономить воду – в нескольких районах ограничили ее подачу.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.