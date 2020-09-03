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"Пополнят ряды лузеров": одному знаку Зодиака грозят измены и суды

3 сентября 2020, 05:14

Представителям одного знака Зодиака грозит предательство, спрогнозировал астролог.

Росс сообщил, что Близнецам грозят измены – Гороскоп на сентябрь 2020 Близнецы
Близнецам грозят измены, сообщил Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс поделился, что в сентябре 2020 года один знак Зодиака – Близнецы – пополнит ряды лузеров.

Близнецы могут столкнуться с изменами или узнать о давней измене второй половинки, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что Близнецам грозит предательство близких друзей, они могут оказаться в критической ситуации в дороге.

По словам Росса, есть очень большая вероятность того, что у Близнецов разрушатся отношения с деловыми партнерами.

"…Также не исключено, что против них будут затеваться судебные тяжбы. Сложные ситуации неотвратимы, потому Близнецам крайне важно с помощью мирных переговоров улаживать любой конфликт, иначе это чревато тем, что на них подадут в суд…", – сказал эксперт.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердцеРанее Влад Росс говорил, что в сентябре 2020-го среди знаков Зодиака главным неудачником будет Овен. Астролог предупреждал, что Овны будут притягивать к себе клевету, их могут ограбить.

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