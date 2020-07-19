"Провалится за шаг до победы": астролог составил прогноз для Кличко

Астролог не сомневается, что Кличко пройдет во второй тур на выборах мэра Киева / Пресс-служба

19 июля киевский мэр Виталий Кличко отмечает свой 49-ый день рождения. Новый год для него будет знаковым, потому что пройдут местные выборы, и не ясно, сможет ли он усидеть на должности столичного головы. А, судя по гороскопу, у Кличко сомнительные шансы на победу на выборах, даже несмотря на хорошие рейтинги.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, годовой соляр Кличко, который включается 19 июля, обещает ему сложный период.

"Это проявится и на выборах: Кличко выйдет во второй тур, но там провалится, проиграет за шаг до победы. Это произойдет совершенно неожиданно, ведь он сам до последнего будет уверен в своей победе. Однако в его гороскопе Марс, находящийся в Овне, будет в оппозицию к Урану, который всегда переворачивает ситуацию с ног на голову, а, значит, его нынешняя уверенность в рейтингах и завтрашнем дне мнимая, и его политическая карьера, прежде всего, пребывание на должности мэра Киева, закончится", – рассказал Влад Росс.

Астролог уверен, что Виталию Кличко уже никогда не "светит" стать ни президентом, ни столичным мэром.

"К слову, для всех тех политиков, которые постоянно мелькали на сцене на Майдане в 2013-2014 годах, при соединении Сатурна и Юпитера, которое произойдет в конце 2020 года, наступают серьезные перемены, заключающиеся в том, что их у власти уже не будет", – отметил Росс.

Так что, по его словам, мы наблюдаем закат политической карьеры Виталия Кличко. В дальнейшем, по прогнозу Влада Росса, Кличко уедет из Украины и будет жить в Германии.

"Для него этот переезд будет благоприятен, ведь там, в Германии, он чувствует себя прекрасно, на своем месте, в своей обители", – добавил Росс.

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