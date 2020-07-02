Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России

Поправки к Конституции РФ забракуют после падения путинского режима, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Российской Федерации результаты референдума по поправкам к Конституции будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет.

Если проголосованные поправки и будут внесены в Конституцию РФ, то только временно, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, после падения режима президента Владимира Путина, поправки будут забракованы и отменены Конституционным судом России.

"Неделя голосования, 25 июня – 1 июля, происходит на ретроградном Меркурии, к тому же еще и сгоревшем в ауре Солнца. Потому результаты... референдума будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет. Это – пустой звон, напрасные усилия...", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что период ретроградного Меркурия начался 18 июня и закончится 12 июля.

Напомним, Влад Росс говорил, что Владимиру Путину точно не удастся насладиться пожизненным правлением. Астролог сказал, что 2021 год станет последним годом правления Путина.