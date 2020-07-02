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Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России

В российскую Конституцию могут временно внести поправки, сказал эксперт.

2 июля 2020, 18:00
Астролог сообщил, что поправки к Конституции РФ забракуют после падения путинского режима – Референдум Конституция 2020
Поправки к Конституции РФ забракуют после падения путинского режима, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Российской Федерации результаты референдума по поправкам к Конституции будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет.

Если проголосованные поправки и будут внесены в Конституцию РФ, то только временно, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, после падения режима президента Владимира Путина, поправки будут забракованы и отменены Конституционным судом России.

"Неделя голосования, 25 июня – 1 июля, происходит на ретроградном Меркурии, к тому же еще и сгоревшем в ауре Солнца. Потому результаты... референдума будут не более чем "филькиной грамотой", которая скоро исчезнет. Это – пустой звон, напрасные усилия...", – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что период ретроградного Меркурия начался 18 июня и закончится 12 июля.

Напомним, Влад Росс говорил, что Владимиру Путину точно не удастся насладиться пожизненным правлением. Астролог сказал, что 2021 год станет последним годом правления Путина.

Владимир Путин референдум Влад Росс астролог
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