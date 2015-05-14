В Москве выпрыгнул из окна актер сериала "Каменская-2"

В Москве выбросился из окна актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Степан Морозов.

Об этом "Интерфаксу" источник в театре.

"Морозов выбросился из окна, детали пока неизвестны, предположительно, это самоубийство", ― сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел примерно в 05:30, актер выбросился из окна своей квартиры. По сообщению очевидцев, накануне Морозова видели заходящим домой со спиртными напитками. Мотивы произошедшего устанавливаются.

Степан Морозов с 2001 года играл на сцене РАМТа. Он снимался в телесериале "Каменская-2", а также в фильмах "Поп" и "Ландыш серебристый". С 2001 года он работал в Российском академическом молодежном театре. Морозов — лауреат молодежной премии "Триумф".

Напомним, недавно с 4-этажа здания Одесского университета имени Мечникова, что на Французском бульваре, выпал из окна профессор, экс-заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Дмитрий Ищенко.