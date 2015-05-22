Начался чат с музыкальным дуэтом братьев Борисенко

26 мая, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с музыкальным дуэтом близнецов братьями Борисенко – Владимиром и Александром.

Братья Борисенко расскажут о презентации нового dj-проекта "Alex Borisenko", авторском мотивационном видеопроекте и предстоящем выходе будущего летнего хита.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.