Шварцнеггер встретился со своим молодым двойником: опубликовано видео

В Сети опубликовали новый трейлер блокбастера "Терминатор: Генезис", который выйдет в прокат уже 2 июля.

Новый ролик включает отрывки из нескольких экшен-эпизодов и подробно освещает сюжет пятого фильма в фантастической франшизе "Терминатор", сообщает Лента.ру.

Завязка новой картины совпадает с оригинальным кино Джеймса Кэмерона: в будущем, в котором человечество воюет с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом "Скайнет", лидер сопротивления Джон Коннор посылает солдата Кайла Риса в прошлое, чтобы тот спас мать Коннора от отправленного назад во времени робота-убийцы Терминатора. Но когда Рис попадает в наше время, то обнаруживает, что из-за разлома во времени его миссия несколько отличается от предполагаемой.

Среди прочего в трейлере "Терминатора: Генезис" сводят лицом к лицу Арнольда Шварценеггера, играющего постаревшего киборга-убийцу, с его молодым двойником, Терминатором, только что прибывшим из будущего. Последний был создан с помощью компьютерной графики.

Фильм Алана Тэйлора перезапускает франшизу "Терминатор" после относительной неудачи предыдущей серии "Терминатор: Да придет спаситель", которую Шварценеггер недавно назвал "лажей". Главные роли в новой картине, кроме бывшего губернатора Калифорнии, сыграли Эмилия Кларк, Джейсон Кларк и Джай Кортни.

Напомним, экс-губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер записал видео-обращение к украинцам.