В Луганске умерла звезда 90-х — певица Наталья Лагода

В Луганске умерла популярная в 90-х певица Наталья Лагода.

Причиной смерти, по словам поклонников, могло быть пристрастие к алкоголю, передают "Подробности".

Официального подтверждения причин смерти пока нет.

Наталья Лагода родилась в Украине, а в начале 90-х годов уехала в Москву, где познакомилась с влиятельным бизнесменом Александром Кармановым. Благодаря ему она и стала известной певицей.

"Маленький Будда", "Марсианская любовь" и "Наша любовь" — часть хитов того времени.

История их любви оказалась недолгой. Бизнесмен ушёл от Лагоды к участнице группы "Блестящие" Ольге Орловой.

Наталья не хотела его отпускать и боролась за сердце бизнесмена, но победить не сумела и выбросилась из окна.

Врачи спасли жизнь певицы, но на сцену она больше не выходила. Восстановившись после случившегося, Лагода вернулась в Украину. Последние годы жила в Луганске.