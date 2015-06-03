Очередной фестиваль "Молодость" будет принимать обновленный кинотеатр "Жовтень"

Международный кинофестиваль "Молодость", который будет проходить в столице с 24 октября по 1 ноября, примет обновленный кинотеатр "Жовтень".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета, передает ZN.UA.

По словам заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Алексея Резникова, "в конце осени прошлого года было принято решение Киевсовета и уже в начале января подписано распоряжение городского головы и председателя КГГА Виталия Кличко от 16.01.2015 № 23, которым КП "Житлоинвестбуд-УКБ" определен заказчиком проектирования и реконструкции здания целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Жовтень". Цель нашего сегодняшнего визита — проверить ход работ. И хочу сказать, что я приятно поражен тем, что увидел и услышал от специалистов".

"Я уверен, что уже в октябре мы зайдем в гости к нашему любимому кинотеатру и фестиваль "Молодость" (24 октября-1 ноября) пройдет в обновленном помещении", — отметил Резников.

Как сообщал "Главред", пожар в кинотеатре "Жовтень" возник 29 октября 2014 года и уничтожил крышу кинотеатра на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что ремонт сгоревшего кинотеатра обойдется в 53 миллиона гривен.