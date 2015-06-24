Ночной клуб в Крыму анонсировал выступление Дианы Арбениной

Группа "Ночные снайперы" и певица Диана Арбенина выступит в аннексированном Крыму.

Выступление состоится в новом пляжном клубе White Beach Club в Понизовке (Большая Ялта) уже 27 июня. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на организаторов концертного тура певицы.

"Каждый год группа дает сотни концертов в городах России и за ее пределами. Количество стран, входящих в гастрольный график "Ночных снайперов, постоянно расширяется", ― сообщили организаторы, добавив, что в 2015 году коллектив успел совершить гастроли в таких странах, как Вьетнам, Индия и Австралия.

Стоимость билетов колеблется от 2 до 5 тыс рублей (800 ― 2000 грн. – ред.)

"Ночные снайперы" ― российская рок-группа, созданная в 1993 году и получившая широкую известность в 2001 году. За 21 год существования записала более 10 номерных альбомов. Лидер коллектива Диана Арбенина выступает как в составе группы, так и с сольной акустической программой.

В 2014 году после аннексии Крыма Диана Арбенина отменила концерты на полуострове.

Напомним, в Севастополе состоится акустический концерт лидера групп Nautilus Pompilius и "Ю-Питер" Вячеслава Бутусова.