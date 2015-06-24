На фестивале Sziget впервые выступят шесть украинских коллективов

Впервые шесть украинских коллективов выступят на самом крупном в Восточной Европе международном рок-фестивале Sziget.

Этнохаос-группа "ДахаБраха" и этнорокеры "Гайдамаки" на сцену выйдут во второй раз, отмечают Вести.

Кроме этих команд в Будапеште выступит новый проект Onuka, который попал на фестиваль после конкурса среди молодых украинских исполнителей, и еще три коллектива — Stas Derkach & Bohdan Matviychuk, Golden Brown и The Same Toy, которых отобрали путем голосования на сайте фестиваля. Эти три коллектива выступят на сцене Campfire.

По словам лидера "Гайдамак" Александра Ярмолы они давно знакомы с организаторами, и поскольку их музыка уже достаточно известна в Венгрии, где проходит фест, их и пригласили.

Такой большой интерес к украинской музыке вызван не столько политической ситуацией в Украине, сколько настырностью самих музыкантов.

"Группы, играющие независимый рок, уже устали биться головами об стену, ведь в Украине они не могут пробиться ни на радио, ни на ТВ, лишь изредка попадают на фестивали, — говорит музыкальный продюсер Михаил Шиян. — Поэтому они стали чаще участвовать в различных конкурсах еврофестивалей. Европейцы более лояльны, они всегда готовы принять, если музыка достаточно интересна. А если хорошо себя показать, то можно наладить там постоянные выступления, как та же "ДахаБраха".

Участие в Sziget, который в прошлом году посетили больше 400 тыс. человек, дает неплохую поддержку артисту, засветившемуся там.

Напомним, группа ONUKA выпустила клип, посвященный любимому городу.