В Сеть попала первая часть продолжения известного романа "Убить пересмешника"

В Сети появилась первая глава продолжения известного романа американской писательницы Харпер Ли — "Убить пересмешника".

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что сиквел обнародовала британская газета The Guardian.

Обратим внимание, что новая книга имеет название "Go Set A Watchman", в Британии и США на полках книжных магазинов она появится уже 14 июля.

Напомним, произведение "Убить пересмешника" было опубликовано в 1960 году и стало не только хитом, но и классикой: его изучают в 80% американских школ. В 1961 году его автор получила Пулитцеровскую премию.