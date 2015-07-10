Умер знаменитый актер Омар Шариф

Знаменитый египетский актер Омар Шариф скончался на 83-м году жизни в Каире.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Последние несколько лет актер страдал от болезни Альцгеймера, которая стала причиной отказа актера от новых ролей и завершения актерской карьеры в 2012 году.

Омар Шариф сыграл в более чем 50 фильмах. Он прославился благодаря роли в фильме "Лоуренс Аравийский", за которую в 1962 году получил номинацию на "Оскар" и премию "Золотой глобус".

Второй "Золотой глобус" он получил за роль доктора Живаго в экранизации романа 1965 года. Актер также играл в фильмах "Золото Маккенны", "Смешная девчонка", "Падение Римской империи" и многих других.

Настоящее имя Омара Шарифа – Мишель Диметри Шалхуб. Он родился в Александрии в 1932 году, а актерскую карьеру начал в 1954, сыграв в картине "Небо ада".

После роли в фильме "Лоуренс Аравийский" актер стал востребованным в Европе и Голливуде.

В 2003 году он получил почетного "Золотого льва" на Канском кинофестивале за вклад в кинематограф.