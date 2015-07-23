Кобзон рассказал, почему российские артисты боятся выступать в Крыму и на Донбассе

Певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что многие российские артисты не хотят выступать в оккупированном Крыму и на Донбассе, потому что боятся санкций стран Запада.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Симферополе, пишет Интерфакс.

В то же время политик уточнил, что у многих артистов есть недвижимость за пределами российского государства.

"Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит — и они боятся санкций, боятся ехать в горячие точки", — отметил певец.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз включил Иосифа Кобзона в свой санкционный список, теперь он не может попасть на его территорию.