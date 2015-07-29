Харатьян задумал фильм о присоединении Крыма к России и просит скинуться на "Гардемаринов"

Российский актер Дмитрий Харатьян просит помочь собрать деньги на съемки новой части культового фильма "Гардемарины", по сюжету которого главные герои помогают полководцу Суворову одержать победу над турками в 1787 году, а Екатерина II объявляет о присоединении Крыма к России.

Об этом актер рассказал в интервью газете "Аргументы и Факты".

По его словам, идея снять продолжение картины возникла еще семь лет назад. "Сейчас уже начался подготовительный период — фотопробы, подбор костюмов, грим и т.д. Поскольку этот фильм – абсолютное народное достояние наряду с "Мушкетерами" и еще парой картин, ставших классикой, то, конечно, ожидание продолжения в обществе есть", — уверен Харатьян.

Он также добавил, что намерен снять "действительно народное кино". Внести свой вклад в съемки могут все желающие.

"Было бы хорошо, если бы все читатели издания, ожидающие продолжения "Гардемаринов" стали соучастниками, сопродюсерами картины и внесли какую-то копейку, рубль, тысячу рублей в бюджет новой картины. Благодаря такой народной поддержке, мы действительно могли бы снять фильм. Такие прецеденты в истории мирового кинематографа существуют", — сказал Харатьян.

В успехе нового фильма артист не сомневается. Главное, по его словам, — правильно позиционировать новую картину.

Как известно, первая часть исторической трилогии "Гардемарины, вперед!" вышел на экраны в 1988 году. Режиссером и соавтором сценария всех частей была Светлана Дружинина.

Напомним, ранее сообщалось, что "Вавилон 13" снимает фильм о военных Крыма, которые не изменили присяге