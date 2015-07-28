"Вавилон 13" снимает фильм о военных Крыма, которые не изменили присяге

В Сети появился тизер полнометражного документального фильма "Крым, как это было".

Картина посвящена военным, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины.

НАд фильмом работает группа украинских режиссеров "Вавилон'13", пишет Gazeta.ua.

"Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексии украинского Крыма. Давление, измена, подкуп и запугивание России стали тяжелым опытом, который заставил их переосмыслить ценность дружбы, верности, чести и достоинства", ― говорится в сообщении "Вавилона".

Фильм находится на стадии производства.

Напомним, недавно российский фильм про оккупацию украинского полуострова наградили его специальным призом учредителей ТЭФИ "за осмысление современной истории".