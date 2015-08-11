СБУ не стала запрещать Табакову въезд в Украину

Российский артист Олег Табаков избежал запрета на въезд в Украину, несмотря на свои скандальные заявления в адрес Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает "Апостроф".

"По состоянию на 10.08.15 решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Табакову Олегу Павловичу, 1935 г.р., не принималось", — заявили в спецслужбе, отвечая на запрос журналистов.

Напомним, в июле была опубликована аудиозапись, на которой известный актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Олег Табаков назвал украинцев убогим народом.

Это заявление вызвало широкий резонанс, и позже Табаков попытался оправдаться, заявив, что его не так поняли и исказили заявление.

Однако позже актер сделал заявление, в котором назвал украинскую культуру русской.

Кроме того, СБУ объявила персоной нон грата в Украине французского актера Жерара Депардье, а Минкульт назвал 14 артистов, которые угрожают нацбезопасности.