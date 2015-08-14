Начался чат с певицей Эрикой

На сайте "Главред" начался чат с лучшей вокалисткой нового поколения украинских певиц, харизматичной, амбициозной и непосредственной участницей "Фабрики зірок" Эрикой.

Эрика расскажет о закадровых экстремальных приключениях во время съемок нового клипа "Весь Мир" и о создании одноименного трека, о том, почему именно она ведет Главный хит-парад Украины на телеканале М2, о том, как можно записаться к ней на индивидуальные уроки вокала, о кардинальной смене направления в своем творчестве, а также о своем отпуске с любимым человеком.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.