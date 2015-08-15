Безруков признался в своей поддержке Путина и аннексии Крыма": опубликовано видео

Российский актер Сергей Безруков, который входит в черный список Министерства культуры Украины, публично высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина и аннексии Крыма.

В Сети появилось видео интервью актера, пишет Апостроф.

Так, Безруков, отвечая на вопрос о том факте, что он отказался сниматься в агитационном ролике Путина, заявил, что все равно поддерживает политику главы РФ.

"Я считаю, что, действительно, "Крым наш". Я считаю так, потому что поддержка там была огромной, количество не просто русскоязычного населения, а именно русских в Крыму, в процентном соотношении — огромное", — сказал он.

"Просто представить, что бы было в Севастополе, просто страшно, особенно после событий в Одессе", — отметил Безруков.

Кроме того, он признался, что на выборах голосовал за Путина.

Как известно, Безруков внесен в список актеров, которые, по мнению Минкульта, угрожают безопасности Украины.

видео: Редакция ЮА