Ларисе Долиной после выступления в оккупированном Крыму могут запретить въезд в Украину

Российская певица Лариса Долина, которая собирается выступить на Koktebel Jazz Party, свою поездку в оккупированный Крым должна согласовать с украинской стороной.

Также Министерство культуры Украины предупредило об этом и других участников запланированного фестиваля, пишет Апостроф.

В случае же нарушения артистами порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее им может быть запрещен въезд в Украину.

"Прибытие иностранных деятелей культуры на это мероприятие будет иметь прямое следствие в виде запрета их въезда на территорию Украины", — сказал вице-премьер-министр — министр культуры Вячеслав Кириленко.

Заявлено, что в так называемом Koktebel Jazz Party, кроме Ларисы Долиной, планируют участвовать следующие иностранные музыканты: Том Харрелл, Дебора Браун, Валерий Пономарев, Гэри Бартц, Игорь Бутман, Энвер Измайлов, Владимир Нестеренко, Игорь Золотухин, Андрей Давидян, Евгений Рябой, Дмитрий Мосьпан, Вагиф Садыхов, Afromania и другие.

В Минкульте также напомнили, что настоящий международный фестиваль "Джаз Коктебель-2015" состоится 23-30 августа в поселке Затока Одесской области.

Напомним, ранее от участия в фестивале отказались группы De Phazz и Артуро Сандовал.