Европейская киноакадемия призвала Путина немедленно освободить Сенцова

Руководство Европейской киноакадемии обратилось к российским властям с призывом немедленно освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В письме, адресованному президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю Госдумы Сергею Нарышкину, директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке напомнили, что обвинения против Сенцова в "преступлениях террористического характера" остаются, и процесс над ним продолжается, несмотря на то, что главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, пишет "Радио Свобода".

Группа известных европейских кинематографистов призывает власти России отменить обвинения против Сенцова, которого держат за решеткой уже более года, и освободить, а также реабилитировать его.

Письмо, написанное накануне возобновления процесса над Сенцовым, назначенного на среду, 19 августа, подписали Стивен Долдри, Майк Дауни, Агнешка Холланд, Дариюш Яблонский, Аки Каурисмяки, Майк Ли, Кен Лоуч, Войцех Марчевский, Даниэль Ольбрыхский, Фолькер Шлендорф, Бела Тарр , Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, а также группа деятелей Польской киноакадемии.

Как известно, в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова, а также активиста Александра Кольченко обвиняют в организации терактов в Крыму. Их арестовали еще весной 2014 года в Крыму, который в то время оккупировала Россия. Сенцов заявлял о пытках, которые к нему применяли.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, который рассматривает дело, отказался возбуждать дело по этому заявлению. Сенцову грозит до 20 лет лишения свободы, Кольченко до 10. Оба отвергают все обвинения.