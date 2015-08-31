Программа "Гроші" выходит в новый сезон с разоблачительными расследованиями

В понедельник вечером (в 22:00), 31 августа, в эфир выйдет первый выпуск нового сезона программы "Гроші", ее авторы обещают зрителям еще больше сенсаций и эксклюзивных расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "1+1".

В частности, в первом выпуске будут представлены сразу несколько резонансных историй, среди них — планы Интерпола о снятии обвинения с бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также "Гроші" разобрались в деле "Укртелекома" — до сих пор единственного уголовного дела против беглого экс-главы государства. "Сегодня зрители узнают, существуют ли реальные шансы признать Януковича преступником", — добавили журналисты.

Другая, не менее резонансная тема, которая будет затронута в программе — масштабный бизнес по торговле настоящими украинскими паспортами. Журналисты программы "Гроші" покажут, кто, зачем и за сколько продает Украину, и как это приближает теракт в вашем городе.

Отдельную часть в первом выпуске нового сезона занимает и тема депутатского отдыха: "Гроші" узнали, где отдыхали народные избранники, с кем летали на шикарные виллы и экзотические острова, и кто на самом деле загорает в государственных депутатских санаториях.

Кроме того, зрителей ждет новая большая студия, которая позволит проводить очные ставки, а также обновленный и облегченный формат программы.

"Темы, которые мы поднимаем в "Грошах", как правило, носят достаточно негативный характер, поэтому мы хотим облегчить подачу информации в программе и добавить немного юмора. У нас также появится несколько новых рубрик, среди которых "Бред недели" и анти-рейтинги крупнейших коррупционеров страны", — отметил шеф-редактор проекта Максим Сухенко.

Напомним, что программа "Гроші" выходит в эфир на телеканале "1+1" по понедельникам в 22:00, начиная с 31 августа.