Украинский писатель о Донбассе: везде, где заложена нелюбовь, опасно

Известный украинский писатель Тарас Прохасько считает, что украинскому государству лучше "отпустить" Донбасс.

Об этом он сообщил в интервью изданию Новое время.

В то же время литератор уточнил, что указанное выше решение является неправильным, поскольку нарушает территориальную целостность нашей страны.

"Я предпочитаю не заставлять кого-то меня любить, а просто не быть с тем, кто меня не любит. А сейчас у нас "я не люблю тебя, ты — меня, но нужно выработать договоренности, чтобы сосуществовать и не драться каждый день", — добавил он.

По его словам, "везде, где заложена нелюбовь, еще и на таких выразительных различиях как у нас, опасно". "Но правила таковы, что территориальная целостность нарушать нельзя, и с этим не поспоришь", — подчеркнул писатель.

Украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.