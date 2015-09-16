В Киеве журналист ТСН Андрей Цаплиенко презентует собственную книгу

В пятницу, 18 сентября, в Киеве специальный корреспондент Телевизионной Службы Новостей телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко презентует свою книгу о войне в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе 1+1.

В то же время в ведомстве уточнили, что сборник, изданный на русском и украинском языках, уже есть в продаже.

"Книга под названием "Книга перемен" хоть и имеет документальную основу, но, несмотря на это, состоит из новелл и рассказов. Следовательно, реальные люди и события изображены в художественном стиле", — добавили журналисты.

По их данным, истории, которые происходят с ее героями, только на первый взгляд кажутся невероятными, но это — новая реальность, в которой нужно научиться выживать.

Обратим внимание, что в своем сборнике новелл Цаплиенко пытается проанализировать, могла ли страна избежать такого страшного кровопролития. "Сборник рассказов, который вы держите в руках, — это попытка разобраться в том, с чего началась война. И скоро ли победа", — написал автор.

"Эта книга — неформат. Она очень личная. Начинается буквально с моих личных переживаний и трансформаций. Мне самому надо было понять: "Почему?". Почему я у себя в стране, надев первый раз бронежилет на Майдане, теперь могу не снимать его несколько дней подряд. И даже иногда сплю в нем", — отметил Цаплиенко.