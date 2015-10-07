Российский писатель считает Путина "большим несчастьем" для РФ

Известный российский писатель, диссидент Владимир Войнович заявил, что для РФ является большим несчастьем наличие такого президента, как Владимир Путин.

Об этом он заявил изданию Гордон.

В то же время литератор пожелал главе российского государства в его день рождения "уйти, наконец, в отставку".

"Каждый диктатор — это трагическая фигура, но у меня нет никакой жалости к Путину, есть жалость к его жертвам. Именно поэтому я желаю… , чтобы им занялся международный трибунал", — отметил Войнович.

По его словам, "когда человек больше 15 лет у власти, у него едет крыша". "Не в фигуральном смысле, а в медицинском — развивается мания величия и мания преследования, он кажется себе великим полководцем…", — объяснил диссидент.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой выразил мнение, что Владимир Путин и его окружение похожи на загнанных в угол крыс, "которые ощерились и приготовились к нападению".