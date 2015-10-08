Названа лауреат Нобелевской премии по литературе: родилась в Украине

В четверг, 8 октября, белорусской писательнице Светлане Алексиевич была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".

Об этом пишет Интерфакс.

Агентство ТАСС уточнило, что она родилась на территории Украины (в Ивано-Франковске), а за присуждение ей награды Шведская королевская академия наук проголосовала единогласно.

"Это выдающийся писатель. При голосовании было большое единогласие и энтузиазм. Это большой литератор, который создал новый литературный жанр, выйдя за рамки обычной журналистики", — отметила секретарь заведения Сара Даниус.

Напомним, ранее шведу Томасу Линдалу, американцу Полу Модричу и турку Азизу Санкару была присуждена Нобелевская премия по химии. Узнать об открытии ученых можно здесь.

Светлана Алексиевич работает в жанре документально-художественной прозы, она уже получала премию Ремарка (2001), Национальную премию критики (2006), приз читательских симпатий по результатам читательского голосования премии "Большая книга" (2014) за книгу "Время секонд хэнд".