Картина о воскресшем Гитлере стала лидером кинопроката в Германии

Комедия "Он снова здесь" (Er ist wieder da), рассказывающая о приключениях Адольфа Гитлера в современном мире, стала лидером кинопроката Германии.

Лента, снятая в стиле "Бората", идет в немецких кинотеатрах уже три недели — ее релиз состоялся 8 октября, отмечает Лента.ру.

По сюжету, фюрер воскресает из мертвых на одном из заброшенных пустырей Берлина. Мир принимает диктатора за гениального актера, он приобретает популярность в интернете и в итоге обретает статус суперзвезды.

"Немцы должны уметь смеяться над Гитлером, а не рассматривать его как чудовище, потому что это освобождает его от ответственности за свои поступки и отвлекает внимание от вины за холокост. Но это должен быть такой вид смеха, который застревает в горле", — прокомментировал режиссер Давид Внендт.

Картина основана на одноименной книге немецкого писателя Тимура Вермеса, которая была опубликована в 2012 году и разошлась в Германии тиражом более 14 миллионов экземпляров. В марте 2015 года книга вышла на английском языке.

Напомним, фильм "Песнь Песней" украинского режиссера Евы Нейман, который зарекомендовал себя на международных кинофестивалях, будет показан в выбранных кинотеатрах Украины.