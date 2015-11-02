На кинофестивале Молодость раздали "Скифских оленей"

31 октября в Киеве прошла церемония закрытия 45-го международного кинофестиваля Молодость 2015.

В последний день кинофестиваля вручили призы лучшим фильмам.

Итак, гран-при кинофестиваля Молодость 2015 – статуэтку "Скифский олень" – получил фильм "Принцесса" режиссера Тали Шалома-Эвера из Израиля.

Приз за лучший полнометражный фильм разделили между британским "Пикадеро" и гватемальским "Ишканулом".

Приз за лучший фильм национального конкурса получила режиссер Катерина Горностай за фильм "Поодаль". За сценарий отметили картину "Виолончель" Олеси Моргунец-Исаенко, а за актерский ансамбль и за режиссерскую работу с актерами — "Мужскую работу" Марины Степанской.

Лучшим фильмом короткометражного конкурса стал Мизинец (Польша), а лучшим студенческим фильмом – Дисциплина (Чехия). Специальные дипломы получили картины Молочный брат (Польша, Армения), Де Смет (Нидерланды, Бельгия) и Как я не стал пианистом (Великобритания).

Отметим, что фильмы Горностай и Степанской уже были отмечены на Одесском кинофестивале 2015 - — там работа последней, была признана лучшей, а Поодаль был отмечен за актерские работы.

Приз конкурса "Молодость — детям", который присуждало жюри, возраст участников в котором колебался от 10 до 14 лет, получил фильм Операция "Арктика" (Норвегия), а специальный диплом получил фильм "Жизнь в стиле Нино", производства Нидерланды и Бельгия.

Экуменическое жюри "Молодости" отметило призом фильм Ишканул и короткометражку "Наши погибшие герои" (Франция). Жюри FIPRESCI сочло лучшим фильмом картину "Пикадеро".

Победителем конкурса фильмов на ЛГБТ-тематику Солнечный зайчик стала Клятвенная девственница, а специальными дипломами отметили "Истории нашей жизни" (Кения, ЮАР) и "Лето Сангайле" (Литва, Франция, Нидерланды).

Приз зрительский симпатий ушел короткому метру "Как я не стал пианистом".

Напомним, фестиваль проходил с 24 октября по 1 ноября в Киеве. Экспертами кинофестиваля стали Катрин Дюссар (продюсер, Франция), Ярослав Пилунский (оператор, Украина), Дариуш Гаевский (режиссер, Польша), Матиас Фрайгоф (актер, Германия), Микеланджело Мессина (глава фестиваля в Искья, Италия). Возглавит жюри украинский режиссер Роман Балаян.