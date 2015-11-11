Картину Уорхола "Четыре Мэрилин" продали за 36 млн

Одно из самых известных полотен американского художника Энди Уорхола, портрет Мэрилин Монро, было продано на аукционе Christie's.

Картину, получившую название "Четыре Мэрилин", продали за 36 миллионов долларов, пишет ZN.ua.

"Четыре Мэрилин" — одно из самых известных произведений Уорхола, выполненное в технике шелкографии в желтых, фиолетовых и бирюзовых тонах. Всего на вечерние торги Christie's "Послевоенное и современное искусство" было выставлено 70 лотов, которые были проданы, в общем, за 332 миллиона долларов. Также за крупную сумму на аукционе продали монументальную скульптуру "Паук" Луиза Буржуа (28,2 миллиона долларов) и картину "Бригадира" (портрет Эндрю Паркер-Боулза) Люсьена Фрейда (34,8 миллиона долларов).

Уорхол — основатель направления в современном искусстве, которое получило название "коммерческий поп-арт". Как художник и фотограф он много работал с образами звезд шоу-бизнеса и политиков. Ему принадлежат узнаваемые поп-арт-портреты Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мика Джаггера и Элвиса Пресли, а также Мао Цзэдуна, Ричарда Никсона и Джона Кеннеди. В своем творчестве он применял так называемую технику шелкографии, или трафаретную печать, которая позволяла ему создавать множество копий одних и тех же изображений. Портреты Марлона Брандо и Элвиса Пресли работы Уорхола были проданы на аукционе, в общем, за 181 миллионов долларов. Портрет "Тройной Элвис" был создан в 1963 году на основе фотографии Пресли в образе ковбоя, использовавщейся для рекламы вестерна 1960 года "Пылающая звезда", а для полотна "Четыре Марлона" Уорхол использовал фотографии Марлона Брандо в образе героя фильма 1953 года "Дикарь".

Напомним, картина Модильяни "Лежащая обнаженная" ушла с молотка за 170 млн.