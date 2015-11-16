Злотник не стал приглашать Кобзона на творческий вечер

Известный композитор и музыкант Александр Злотник провел свой творческий вечер без российских артистов.

Хотя, очень активно со многими сотрудничал. Об этом он рассказал в интервью изданию Гордона.

"Я сотрудничал с российскими исполнителями: начиная с Иосифа Кобзона и заканчивая Валерием Леонтьевым, Вахтангом Кикабидзе, Тамарой Гвердцители, Валей Толкуновой, которая пела у меня песни на украинском языке. Но приглашать их сейчас и ставить в неловкую ситуацию себя и исполнителей мне не хотелось. При всей моей дружбе с Кобзоном я понимал, что он не приедет. Во-первых, ему запрещен въезд, во-вторых, мы дружим, но у нас совершенно разные взгляды на то, что происходит", — сказал Злотник .

Также композитор поделился деталями своего сотрудничества с актером Иваном Охлобыстиным. Он должен был написать музыку к фильму Ивана Охлобыстина "Узкоколейка", но потом ему отказал.

"Сценарий к этому фильму был в процессе создания, а я с украинской стороны должен был писать музыку. Набрали колоссальных актеров. Мы с Иваном встретились в нашем Доме кино, обговаривали все детали, а потом в стране началось то, что началось. Вот, собственно, и все. Позиция, которую он занимает, не близка мне, поэтому нам сложно было найти компромисс", — заявил Злотник.

Напомним, ранее Александр Злотник заявил: "Если делать кальки с песен других стран – будут только кальки".