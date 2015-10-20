Украинский композитор: "Если делать кальки с песен других стран – будут только кальки"

Каждая песня должна нести свою географию, показывать, откуда она родом. А если делать кальки с песен других стран, культур - то это будут только кальки.

Об этом известный украинский композитор Александр Злотник рассказал чате в "Главреде".

"Я всегда не понимал, каким образом так классно поют американцы, их манеру исполнения, их мелизматику. И когда впервые попал в США, это был 1989 год, пошел в Нью-Йорке на службу в церковь, где были черные, и я увидел, что почти вся служба пела, и их религиозные песни. Пели и классно двигались дети двух-трех лет. Эта культура у них была заложена с детства. Затем после службы я подошел к священнику, представился, сказал, какие у них интонации, интересная мелизматика. Священник попросил, чтобы я написал какую-то украинскую мелодию. Я взял и написал мелодию украинской песни " Ой, чий то кінь стоїть". Он посмотрел эти ноты и сказал: "О, какая сложная мелодия!". Вот и получается, что каждая песня должна нести свою географию, а точнее показывает, откуда она родом. Тогда она интересна. А делать кальки с песен других стран, культур - это будут только кальки.

Также Злотник поделился опытом общения с популярным французким композитором Мишелем Леграном, автором всем известных "Шербургских зонтиков". Он работал с такими мировыми звездами, как: Тина Тернер, Фрэнк Сенатра, Уитни Хьюстон. Легрен поделился своим опытом и рассказал, что "во Франции, к сожалению, невозможно делать мировой шоу-бизнес - вся машина шоу-бизнеса находится в США и частично в Великобритании. и для того, чтобы стать всемирно известным в жанре популярной музыки , надо войти в эти системы".

Напомним, известный композитор Игорь Крутой готовится стать дедушкой. Его дочь Виктория вскоре родит первенца.