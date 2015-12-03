"Украинская Жанна Д'Арк": Нобелевский лауреат восхищена Савченко

Лауреат Нобелевской премии по литературе — белорусская писательница Светлана Алексиевич — назвала арестованную в РФ летчицу и нардепа Надежду Савченко украинской Жанной Д'Арк.

Об этом пишет Радио Польша.

В то же время издание уточнило, что литератор посетила посольство Украины в Минске и через него передала нашей соотечественнице свои книги и письмо поддержки.

"Я восхищена Надеждой Савченко, человеком, который защищает родину. Она настоящий солдат", — отметила Алексиевич, выразив надежду на ее освобождение.

"Я понимаю, что это политический процесс. Все зависит от международной конъюнктуры: Надежду могут просто отпустить или обменять. Все зависит от геополитической обстановки", — добавила она.

Напомним, 15 сентября в Ростовской области РФ донецкий суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста Надежды Савченко еще на полгода. Узнать больше о "деле" украинки можно здесь.