Собчак потроллила речь Путина: предложила присоединить Сирию к Чеченской Республике

Известная российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак сделала пародию на президента РФ Владимира Путина.

На прошлой неделе Путин по традиции выступил перед депутатами Госдумы. Собчак записала собственное видео. Телеведущая представила, что бы она сказала, оказавшись на месте президента.

"Год назад я много говорил об Украине. В этом году хочу поговорить о другой части "Русского мира", а именно — о Сирии… Предлагаю присоединить Сирии к Чеченской Республике. Так сказать, в родную гавань. Турцию мы пока присоединять не будем", — в едкой манере Собчак высмеяла речь Путина.

Напомним, Собчак в собственной манере извинилась перед Шуфутинским.