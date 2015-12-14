Церетели рассказал о мистике на свадьбе Высоцкого и Влади

Скульптор и художник Зураб Церетели впервые рассказал о свадьбе актера, поэта и певца Владимира Высоцкого с французской актрисой Мариной Влади.

Интересными моментами он поделился с "Комсомольской правой".

После того как Высоцкий и Влади расписались, гости собрались дома у режиссера Александра Митты. Все скинулись деньгами, купили две бутылки шампанского, супруга режиссера приготовила пирожки. Настроение у Высоцкого было не праздничное: он играл на гитаре, лежа на диване. Тогда Церетели предложил полететь в Тбилиси и отпраздновать свадьбу там.

В Грузии на свадьбе собралось 25 человек. Праздновали у Церетели дома. Его жена, грузинская княжна Инесса Андроникашвили поставила старинную посуду и бокалы. Когда для застолья раздвигали стол, разбилась фамильная посуда. Церетели уверен, что это плохая примета, говорящая о том, что семейная жизнь не сложится.

На следующий день гуляние продолжилось. Когда Высоцкий взял гитару, у него лопнула струна. Церетели говорит, что это тоже плохая примета.

Скульптор признался, что у него осталось много личных воспоминаний о Высоцком и Влади, но делиться ими еще рано.

Напомним, перед 45-й годовщиной свадьбы Марина Влади продала на аукционе в Париже свои личные вещи, среди которых были свадебные подарки.