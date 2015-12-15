Вакарчук спел в Йельском университете на церемонии закрытия учебной программы

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который поразил "особой песней своей жизни", спел в Йельском университете.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Музыкант исполнил песню My way на церемонии закрытия учебной программы для общественных лидеров из разных стран "Yale World Fellows-2015".

Как известно, еще в марте лидер "Океана Эльзы" получил от одного из самых престижных вузов планеты стипендию и четыре месяца провел в стенах университета.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал трогательную историю написания новой песни.