Положинский о Гребенщикове: уважаю, но его поддержки Украины не вижу

Лидер известной группы "Тартак" и "Був'є", общественный деятель Александр Положинский поделился впечатлениям от вчерашнего выступления лидера "Аквариум" Бориса Гребенщикова в киевском метро.

Об этом, а также об отношении к российскому року певец рассказал во время чата на "Главреде"

"Я, конечно, довольно предвзято отношусь к БГ, хотя и уважаю его за то, что многие люди из моего окружения любят его и слушают много-много лет. Именно поэтому я и так остро реагирую на такие пиар-ходы, потому что он в своем статусе может себе вполне позволить играть в свое удовольствие с кем угодно, где угодно, без присутствия "случайных" телекамер и журналистов. Если в своем восприятии этих акций я ошибаюсь, и кто-то сможет меня в этом убедить, я всегда готов извиниться и публично, и лично, если представится такая возможность. Но пока особых аргументов мне не приводят. А по поводу психоза и поддержки, это очень спорный вопрос, и я слишком мало информации по этому поводу. Например, слова и действия и поддержки Украины со стороны Андрея Макаревича я встречаю постоянно. Относительно БГ, к сожалению, мне ничего особенно не случалось. Конечно, это не значит, что этого нет, но я не вижу", — заявил Положинский.

Также певец ответил на вопрос относительно отношения к русскому року. "Русский рок бывает очень разным, как и вся остальная музыка. Даже кумиры прошлого сейчас уже совсем не те, что были прежде. Что-то старое я иногда прослушиваю, но нового не ищу, потому что обычно это себя не оправдывает. Все же меня больше увлекает рок украинский, европейский, американский, да и время от времени какой-то другой", — поделился музыкант.

В этом году легендарная украинская группа "Тартак" отметил свое 19-летие, а 20 дебря в киевском клубе "Sentrum" состоится презентация нового, восьмого альбома группы "Ввічність".

Напомним, Положинский объяснил, почему не выступает в зоне АТО.