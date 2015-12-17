В Британии показали украинское кино

В столице Великобритании Благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" совместно с КМКФ "Молодость" и Государственным агентством по вопросам кино при поддержке Министерства иностранных дел Украины провел Дни украинского кино в Лондоне.

Во время Дней украинского кино в Лондоне британские зрители смогли увидеть подборку лучших современных украинских игровых, документальных и короткометражных фильмов, а также отечественную киноклассику. Фестиваль украинского кино, профинансированный Фондом Игоря Янковского, состоялся при поддержке британского агентства Dash Arts в мультикультурном центре RichMix, расположенном в лондонском артистическом районе Shoreditch.

Открывая пресс-конференцию в Посольстве Украины в Великобритании, Игорь Янковский сказал: "2015 год для нас начался Неделей украинского кино в Париже и символично, что он заканчивается Днями украинского кино в Лондоне. Наша страна переживает драматические события. Но мы хотим показать сегодня Лондону, а дальше и всему миру не то, что многие видят в ежедневных новостных выпусках, а совсем другую, богатую культурно, разнообразную, интересную и даже загадочную Украину. Поэтому мы инициировали Дни украинского кино, которые последовательно проводим в крупных городах Европы. Кинематограф, в особенности, молодой, способен донести до людей самое сокровенное, самое важное. Мы хотим весь мир познакомить с бескомпромиссным, вдохновенным и неожиданным, украинским кино, которое завораживает зрителей престижных международных кинофестивалей".

Зрители фестиваля смогли насладиться фильмами — "Поводырь" (2014), "Жива ватра" (2014), "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" (2011), мюзиклом "Трубач" (2014) и подборкой лучших короткометражных работ 45-го КМКФ "Молодость" (2015), в которую вошел и фильм-победитель Национального конкурса "Віддалік", который представила его автор Катерина Горностай.

Также во время Дней украинского кино, британским зрителям показали картину Юрия Ильенко "Белая птица с чёрной отметиной" (1971) — яркий образец украинского поэтического кино. А в Центральном доме Союза украинцев в Великобритании прошла презентация проекта фильма "Толока", основанная на поэзии Тараса Шевченко, а также произведениях Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко. Все фильмы представляли их авторы — для этого Фонд Янковского привез в Лондон 10 украинских кинематографистов.

"Представление в Лондоне новых кинематографических талантов и общепризнанных киноклассиков из Украины будет только укреплять наши культурные и образовательные связи. Таким образом, творческое разнообразие торжествует над невзгодами", — отметил госсекретарь министерства культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Джон Витингдейл.

Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего" за последний год провел Дни украинского кино в Мюнхене и Париже. Также, начиная с 2013 года, Фонд ежегодно полностью финансирует проведение Национального конкурса короткометражного кино КМКФ "Молодость, а затем предоставляет победителю возможность поехать на крупнейшие кинофестивали мира — в Канны и Берлин.

Андрей Виртко