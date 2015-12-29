Чат с автором рок-версии Гимна Украины, музыкантом Никитой Рубченко

6 января, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с рок-музыкантом, мультиинструменталистом (играет на семи инструментах), композитором, аранжировщиком, автором рок-версии Гимна Украины Никитой Рубченко.

Никита Рубченко является основателем нового направления рок-музыки: он соединил в одном инструментальном жанре рок с украинскими народными инструментами и симфоническим оркестром.

В марте 2014 года выпустил клип на рок-версию Гимна Украины, который принёс ему популярность. В ноябре 2014 года снял совместный клип с Анастасией Приходько на песню "Герої не вмирають". В кадре, помимо исполнителей, присутствовали военные и участники Евромайдана. В августе 2015 года снял очередное видео в харьковском замке Шаровка. Клип является первой частью серии музыкальных видео-работ под названием "Castle session", которая увидела мир в декабре 2015.

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