В прокат выходит лучшая комедия 2015 года по версии Европейской киноакадемии

14 января на экранах украинских кинотеатров стартует парадоксальная лента Роя Андерссона "Сидел голубь на ветке, размышляя о бытии".

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу "Артхаус Трафик".

Фильм состоит из 39 трагикомических эскизов, действие которых происходит в неопределенной западноевропейской стране. Эпизоды объединяет история двух коммивояжеров, продающих безделушки для вечеринок. Во время своего путешествия они попадают в различные ситуаций, которые показывают красоту и хрупкость нашего мира. По словам Роя Андерссона, его фильм – "о ничтожестве и величии человека".

Премьера картины состоялась на Венецианском МКФ, где лента получила высшую награду киносмотра — Золотого льва. Кроме того, "Сидел голубь на ветке, размышляя о бытии" был признан лучшей комедией 2015 года по версии Европейской киноакадемии.

Рой Андерссон – мэтр шведского кино, автор 5 трагикомических фильмов. Режиссер традиционно работает без сценария и съемочного графика, создает картины на собственной киностудии, где строит уникальные павильоны для каждой сцены, а среди актеров чаще всего нет ни одного профессионала.

"Сидел голубь на ветке, размышляя о бытии" — завершающая часть трилогии Андерссона о сущности жизни, которой предшествовали ленты "Песни со второго этажа" (приз жюри Каннского кинофестиваля) и "Ты, живущий".

Напомним, украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, снявший нашумевший фильм "Племя", возглавил список самых смелых режиссеров 2015-го года.