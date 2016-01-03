Украинец возглавил рейтинг самых смелых режиссеров прошлого года

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, снявший нашумевший фильм "Племя", возглавил список самых смелых режиссеров 2015-го года.

В рейтинге наиболее рисковых лент первое место занимает именно "Племя", сообщает издание IndieWire.

Как говорится в описании ленты, фильм был снят в украинской школе-интернате для глухих и эта "история рассказана на языке жестов, без голоса за кадром и субтитров".

Также в рейтинг фильмов вошли "Виктория" Себастьяна Шиппера, "Мандарин" Шона Бейкера, "Белый Бог" Корнела Мундруцо и "Такси" Джафара Панахи.

Напомним, фильм Слабошпицкого "Племя" возглавил рейтинг десяти лучших фильмов 2015 года, который составило американское издание о кино The Hollywood Reporter.

"Племя" - полнометражный дебют 39-летнего режиссера Мирослава Слабошпицкого. Герои фильма, роли которых играют непрофессиональные актеры, общаются на языке жестов. Проект финансировали Госкино Украины, Фонд Хуберта Белса Роттердамского кинофестиваля и Фонд Рината Ахметова.

Мировая премьера "Племени" состоялась в мае на Каннском фестивале, где картина стала победителем в программе Неделя критики, а также завоевала приз Откровение. Затем картина стала победителем 11-го международного кинофестиваля Золотой абрикос в Ереване.