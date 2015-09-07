Иранский режиссер свою награду на Венецианском кинофестивале посвятил Олегу Сенцову

Режиссер-изгнанник из Ирана Мохсен Махмальбаф получил премию за фильм "Президент" на нынешнем Венецианском кинофестивале.

Свою награду он посвятил украинскому режиссеру, незаконно заключенному в России, пишет Еспресо.tv c ссылкой на Screen Daily.

Приз имени Робера Брессона Мохсен Махмальбаф получил за "освещение сложного пути к поиску Духовного смысла жизни". Эту премию, которая была основана в 1999 году, в свое время получили Мануэль де Оливейра, Александр Сокуров, Вим Вендерс.

Иранский режиссер заявил, что узнал о судьбе Олега Сенцова от программного директора Международного фестиваля "Край света", что проходит в Сахалине, Алексея Медведева, когда посетил этот фестиваль в прошлом месяце.

"В последние годы мы слышали много заявлений от российских лидеров, что Россия наконец нашла свою независимую позицию и готова играть важную роль на мировой арене, ― заявил Махмальбаф. ― Конечно, можно поддержать эти претензии. Но стоит помнить, что национальное возрождение невозможно строить на основе лжи и пропаганды. Даже уничтожение одной жизни ― вынесения приговора в 20 лет 39-летнему режиссеру ― приведет к еще большему наказанию и возмездию, которые могут постигнуть всю страну. Путь к лучшему будущему может начаться только из великодушия, милосердия и понимания. Сенцов должен снимать новые фильмы, а не считать годы в тюрьме".

Напомним, российский суд дал украинскому режиссеру Олегу Сенцову 20 лет тюрьмы.