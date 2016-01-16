Украинская оперная певица в десятке самых красивых в мире

Украинская оперная певица Ольга Чубарева попала в десятку самых красивых певиц мира.

"Я философски отношусь к таким рейтингам, поскольку это очень относительно", — заявила оперная певица, народная артистка Украины, основатель проекта "Леди Опера", лауреат Международной премии им. Г. Сковороды Ольга Чубарева на чате в "Главреде".

Эту новость Ольга случайно увидела в Интернете. "Да, действительно, я случайно увидела в Интернете, что было голосование, и выбрали Топ-25 самых красивых певиц мира. Я философски отношусь к таким рейтингам, поскольку это очень относительно. Но приятно", — сказала Ольга.

Также певица вспомнила о неприятном инциденте, который с ней недавно случился. "Меня пригласили принять участие в Римском балле как оперную певицу, выбрали из многих претендентов. И в последний момент предупредили, что будут презентовать как российскую певицу. Конечно, я отказалась", — с сожалением вспоминает Ольга.

"Поэтому очень приятно, что в рейтинге топ-25 хороших оперных певиц, радовало, что написали, что я украинская певица. Говорят, что искусство должно быть вне политики. Но люди искусства могут быть втянуты в политические моменты, поэтому не надо пренебрегать этим", — сказала в продолжении темы Чубарева.