Писатель Курков о конфликте на Донбассе: ДНР и ЛНР деградируют

Известный украинский писатель Андрей Курков заявил, что на захваченной части востока нашей страны деградируют самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

При этом литератор считает, что Украине сейчас выгодно замораживание возникшего на Донбассе конфликта.

"Мы видим, что происходит деградация этих искусственно созданных структур — ДНР и ЛНР. И понятно, что Россия своих людей туда посылать больше не будет", — отметил Курков.

По его словам, таким образом, "территория будет постепенно превращаться в эдакую махновскую республику". "Восстанавливать же Донбасс должны, прежде всего, сбежавшие оттуда с деньгами бизнесмены", — приводят мнение своего собеседника журналисты.

Напомним, ранее украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.