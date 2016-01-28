Евровидение 2016: результаты жеребьевки нацотбора

27 января, украинская певица и член жюри национального отбора на "Евровидение-2016" Руслана, провела жеребьевку и определила порядок выступления полуфиналистов в конкурсном отборе.

6-го февраля в прямом эфире артисты выступят в таком порядке:

1. Джамала

2. The Hardkiss

3. Brunettes Shoot Blondes

4. Светлана Тарабарова

5. Владислав Курасов

6. Аида Николайчук

7. Лавика

8. Тоня Матвиенко

9. Настя Приходько

13-го февраля в прямом эфире каналов СТБ и UΛ:Перший будут выступать:

1. SunSay

2. Pur:Pur

3. Peaks of Kings

4. Pringlez

5. Виктория Петрик

6. Аркадий Войтюк

7. ALLOISE

8. НеАнгелы

9. Japanda

Победитель отправится в Швецию на "Евровидение-2016" именно с той композицией, которая принесет ему победу в Национальном отборе.

Отметим, что финал Национального отбора состоится 21-го февраля. По итогам зрительского и судейского голосования во время прямых эфиров определиться победитель, который будет представлять Украину на "Евровидении-2016".

Напомним, Андрей Данилко советует петь на английском на "Евровидении".