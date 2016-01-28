Евровидение 2016: результаты жеребьевки нацотбора

Определся порядок выступления полуфиналистов в конкурсном отборе.
27 января, украинская певица и член жюри национального отбора на "Евровидение-2016" Руслана, провела жеребьевку и определила порядок выступления полуфиналистов в конкурсном отборе.
6-го февраля в прямом эфире артисты выступят в таком порядке:
1. Джамала
2. The Hardkiss
3. Brunettes Shoot Blondes
4. Светлана Тарабарова
5. Владислав Курасов
6. Аида Николайчук
7. Лавика
8. Тоня Матвиенко
9. Настя Приходько
13-го февраля в прямом эфире каналов СТБ и UΛ:Перший будут выступать:
1. SunSay
2. Pur:Pur
3. Peaks of Kings
4. Pringlez
5. Виктория Петрик
6. Аркадий Войтюк
7. ALLOISE
8. НеАнгелы
9. Japanda
Победитель отправится в Швецию на "Евровидение-2016" именно с той композицией, которая принесет ему победу в Национальном отборе.
Отметим, что финал Национального отбора состоится 21-го февраля. По итогам зрительского и судейского голосования во время прямых эфиров определиться победитель, который будет представлять Украину на "Евровидении-2016".
Напомним, Андрей Данилко советует петь на английском на "Евровидении".